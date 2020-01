Clujul, favorit pentru organizarea Campionatului European de Atletism de juniori din 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatele Europene pentru juniori din 2023 ar putea fi organizate in Romania, la Cluj, o premiera pentru atletismul romanesc, se arata intr-un comunicat. Pentru prima data in istorie, Federatia Romana de Atletism si-a depus candidatura la organizarea unei editii a Campionatelor Europene, o competitie…

- Pentru prima data în istorie, Federația Româna de Atletism (FRA) și-a depus candidatura la organizarea unui Campionat European, o competiție de reala anvergura. Israel, Finlanda, Letonia, Spania, Italia și România au intrat, initial, în lupta pentru organizarea Campionatului…

- Premiera pentru atletismul romanesc! Campionatul European de juniori din 2023 ar putea fi organizat in Romania, la Cluj-Napoca. Pentru prima data in istorie, Federația Romana de Atletism și-a depus candidatura la organizarea unui Campionat European, o competiție de reala anvergura. Israel, Finlanda,…

- Sistem informatic de interoperabilitate si analiza agricola Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie (SCDVV) Murfatlar a devenit partener, alaturi de alte 30 de entitati din domeniul stiintific, din sase state, in cadrul proiectului european de cercetare ATLAS - Sistem informatic…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca meciul Romania - Suedia se va juca cu stadionul plin! Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.Ambele meciuri vor fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- FRF anunta ca Metrorex a prelungit programul de circulatie a trenurilor de metrou in seara meciului cu Suedia, vineri spre sambata, pana la ora 00.30, anunta NEWS.ro.Romania va intalni Suedia, vineri, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, in penultimul meci pe care il va juca in Grupa F a preliminariilor…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca Florin Andone (26 de ani, atacant) este inapt pentru meciurile cu Suedia și Spania din preliminariile Campionatului European 2020, dupa ce acesta s-a accidentat in meciul Gaziantep - Galatasaray 0-2. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45,…

- Cupa Colțea – Trofeul „Vintila Cristescu” (ediția a 2-a) are loc sambata, 26 octombrie 2019, in Parcul Sportiv Brașov, competiția fiind organizata de catre Asociația Județeana de Atletism (AJA) Brașov, in parteneriat cu ACS Colțea 1920 Brașov. Concursul național de atletism (alergare cros) este dedicat…