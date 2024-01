Stiri pe aceeasi tema

- Raportul publicat de Comisia Europeana cu privire la calitatea vieții in Europa, releva ca municipiul Cluj Napoca este intre primele 10 orașe in aceasta materie. Conform celor de la napocalive.ro, intre primele 10 orașe din Europa se mai gasesc: Zurich, Copenhaga, Groningen, Gdansk, Lepizig, Stockholm,…

- Municipiul Cluj-Napoca se afla intre primele zece orașe din Europa in privința calitații vieții, potrivit raportului Eurostat, publicat de Comisia Europeana. In top 10 al celor mai bune orașe din Europa in privința calitații vieții sunt, in ordine: Zurich, Copenhaga, Groningen, Gdansk, Leipzig, Stockholm,…

- Cluj-Napoca ocupa primul loc intre orașele din Europa, in ceea ce privește percepția locuitorilor privind faptul ca ”este un oraș bun de locuit”, comparativ cu datele de acum 5 ani. Cluj-Napoca depașește la acest capitol Budapesta și Riga, conform unui studiu Eurostat al Comisiei Europene. Cluj-Napoca…

- Cluj-Napoca se afla intre primele 10 orașe europene in materie de calitate a vieții. Din cele 83 orașe cuprinse in raportul UE, calitatea vieții in municipiu a inregistrat una dintre cele mai mari creșteri fața de acum 5 ani.

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupa prima poziție in țara (din 8 universitați incluse), poziția 159 in Europa (din 493 de universitați incluse) și poziția 335 la nivel internațional (din 1403 universitați incluse) in clasamentul universitaților sub aspectul dezvoltarii durabile (sustenabilitații)…

- Topul celor mai scumpe orașe in care poți locui este condus de Zurich și de Singapore, aflate la egalitate. Sunt urmate de New York, Hong Kong și Geneva, potrivit CNN. Conform indicelui anual al costului vieții la nivel mondial publicat de Economist Intelligence Unit (EIU), costul mediu al vieții a…

- Cluj-Napoca este unul dintre orașele cu cea mai buna calitate a vieții, repeta incontinuu administrația locala. Lucru care este parțial adevarat, dar se refera nu la creșterea calitații vieții a oamenilor simpli, ci a investitorilor imobiliari. Așadar, o buna parte din locuitorii Clujului muncesc in…

- RESITA – … facuta vineri de Horia Roman-Patapievici in cadrul proiectului „Resita inspirationala”! Ce suntem noi astazi, ca romani? Ce suntem ca europeni? E o chestiune care-i sta la suflet pentru ca, la un anumit moment, te intrebi ce esti tu ca membru al unei comunitati. Patapievici considera ca Uniunea…