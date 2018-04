Cluj-Napoca: Cum s-au furat lucrurile de la Amprenta Advertising - VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Ambarcațiunile de pe Lacul Chios din Cluj-Napoca vor fi repuse în funcțiune. De duminica, 8 aprilie 2017, sezonul de canotaj pe Lacul Chios, din Parcul Central, se redeschide. În total, vor fi puse la dispoziția publicului 33 de ambarcațiuni. Taxa…

- Un Boeing 737 al companiei Blue Air care ar fi trebuit sa ajunga in aceasta seara de la Cluj la Bucuresti a fost nevoit sa revina pe pista aeroportului din Cluj-Napoca, la scurt timp dupa decolare.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in maxim doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Platforma Romania 100, pe care o conduce, ramane o miscare civica. Dacian Ciolos a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca,…

- Emanuel Ungureanu, pe fondul neregulilor descoperite la Clinica Pediatrie 4, atrage atenția politicienilor care ar trebui sa aiba grija de clujeni. „Priviți aceste imagini de coșmar din exteriorul și interiorul Clinicii Pediatrie 4 din Cluj-Napoca! Domnule Tișe, domnule manager…

- Un alt incident grav zguduie Borsa, orasul de la poalele Pietrosului. Un tanar care nu a fost implicat in viata lui in niciun scandal a fost batut cu pumnii intr-un local din oras sub privirile ingrozite ale prietenilor. Lucrurile o iau razna la Borsa. Acesta este sentimentul pe care-l traieste orice…

- Un alt incident grav zguduie Borsa, orasul de la poalele Pietrosului. Un tanar care nu a fost implicat in viata lui in niciun scandal a fost batut cu pumnii intr-un local din oras sub privirile ingrozite ale prietenilor. Lucrurile o iau razna la Borsa. Acesta este sentimentul pe care-l traieste orice…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- Politistii clujeni fac un apel public pentru identificarea unei persoane banuite de furt.Cei care au informatii cu privire la identitatea persoanei din imagini, sunt rugati sa apeleze numarul unic de urgenta 112! Politistii desfasoara investigatii in vederea stabilirii identitatii unei persoane necunoscute…