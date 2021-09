Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma festivalului Untold, orașul a untoldajuns la o rata de infectare de peste 2 la mie, iar numarul total al infectarilor de la festival vor fi vizibile abia dupa doua saptamani,asta nu i-a i-a impiedicat pe clujeni sa organizeze un nou festival de amploare. Zeci de mii de oameni au petrecut…

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie, transmite Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport…

- Nunta a avut loc in in localitatea Tarsolt. Mirii au avut 1700 de invitați, in condițiile in care localitatea are o populație totala de 3000 de locuitori. La nunta au cantat Andra și citeva vedete din muzica populara. Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis dosar de cercetare penal pentru…

- Operatorul aerian național TAROM a transportat, luni, aproximativ 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in Vietnam, ca urmare a unei donații facute de catre statul roman. „In data de 23 august 2021, o aeronava TAROM Boeing 737-800 a efectuat un zbor umanitar in Republica Socialista Vietnam, pe ruta…

- The French government redoubled its criticism of the UK decision to maintain Covid restrictions on visitors from France while easing them for most European countries ahead of a British reassessment of those rules later this week, according to Bloomberg. The French anger stems from Britain’s decision…

- Accident grav, duminica, pe Valea Oltumui, unde circulația este complet blocata. Patru mașini au fost implicate dupa ce mașinile au ricoșat una intr-alta. Șase persoane sunt ranite. La acest moment primesc ingrijiri medicale la fața locului și urmeaza sa fie transportate la spital. Accidentul rutier…

- Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața…

- Turiștii care ajung in Malta vor f nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Asta dupa ce autoritațile malteze au decis sa inchida granitele pentru persoanele nevaccinate din cauza numarului crescut de infectari din ultima perioada. Ministrul Sanatatii, Chris Fearne, a anunțat ca testul…