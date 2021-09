Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca a ajuns la un milion de pasageri in anul 2021 si a marcat momentul, marti, intr-un cadru festiv. "Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj a sarbatorit astazi pasagerul cu numarul 1.000.000 inregistrat in anul 2021. Evenimentul a reprezentat un reper deosebit de important pentru aeroport dar si pentru regiunea pe care o deserveste. Anul acesta Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj atinge pentru a zecea oara in istoria sa pragul de 1 milion de pasageri inregistrati intr-un an calendaristic, aceasta celebrare devenind astfel un eveniment…