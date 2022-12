Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a decis sa protesteze dupa ce Romania nu a fost acceptata in spațiul Schengen, potrivit GSP. Clubul patronat de Mihai Rotaru a anunțat, joi seara, ca va intrerupe colaborarea cu banca Raiffeisen, cu acționariat austriac și ca echipa nu va mai folosi combustibil de la compania…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a declarat joi "extrem de dezamagita" de decizia din Consiliul de Justitie si Afaceri Interne (JAI) al UE ca Romania si Bulgaria sa nu fie admise inca in Spatiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian transmite marti, intr-un comunicat oficial, ca solicita statelor membre UE de care suntem legati prin limba materna si cultura sa sprijine Romania in ceea ce priveste aderarea la Spatiul Schengen, votand, in consecinta, in…

- "Reamintind declarațiile cancelarului federal Scholz de la Praga, omoloaga mea m-a asigurat ca in perioada urmatoare va sprinjini ferm și vehement o decizie favorabila Romaniei in 8 decembrie. A apreciat acest pas drept o contribuție la unitatea și securitatea europeana in contextul provocarilor actuale",…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe afirma ca a primit deja semnale din partea presedintiei cehe a UE ca raportul de evaluare privind aderarea Romaniei la Schengen, care urmeaza sa fie prezentat miercuri este unul pozitiv.Vlad Gheorghe a declarat pentru News.ro, ca reprezentantul permanent…