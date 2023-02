Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi militari din cadrul Brigazii 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" din Miercurea-Ciuc au donat sange, luni, pentru victimele cutremurelor din Turcia si Siria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- A trecut deja o saptamana de la cutremurele devastatoare care au zguduit Turcia și Siria, iar Hagi și Gica Popescu nu au uitat de dragostea și respectul pe care le-au primit din partea poporului turc.

- Clubul Farul Constanta a oferit o donatie de 50.000 de euro pentru ajutorarea rudelor victimelor cutremurului din Turcia, din 6 februarie. O delegatie a clubului, formata din actionarul majoritar Gheorghe Hagi si presedintele Gheorghe Popescu a fost, luni, la Ambasada Turciei in Romania, unde s-a intalnit…

- In urma cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia in aceasta luna, in urma carora peste 34.000 de oameni au murit in aceasta tara si in Siria, o delegatie a Farului Constanta, formata din actionarul majoritar Gheorghe Hagi si din presedintele Gheorghe Popescu, a fost, astazi, la Ambasada Turciei…

- Un pakistanez a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurelor din Turcia si Siria, a anunțat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, intr-un mesaj pe Twitter. Donatorul a dorit sa ramana anonim, informeaza Digi24. Donatorul a mers la ambasada Turciei din SUA si a donat 30 de milioane de…

- Un barbat anonim din Statele Unite a donat 30 de milioane de dolari victimelor cutremurelor din Turcia și Siria, potrivit premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a postat pe Twitter vestea, conform CNN.

- Fundația Ion Țiriac pregatește un ajutor financiar semnificativ pentru victimele cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria. Lumea sportului s-a unit și ajuta victimele tragediei din Turcia și Siria. Fundația Ion Țiriac va contribui la reconstruirea unui sat distrus de cutremure. Din informațiile…

- Asociația pentru Onestitate și Mobilizare organizeaza o campanie umanitara pentru strangerea de alimente și produse de stricta necesitate pentru locuitorii din Turcia și Siria care se afla in zonele afectate de cutremure.