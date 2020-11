Stiri pe aceeasi tema

- Ca partener oficial in Romania al Programului EIT Climate KIC, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș organizeaza anual, la Timișoara, un ”maraton” de 24 ore care se desfașoara concomitent in mai multe orașe ale lumii, unde se ... The post Apa, valorificata la maximum appeared first…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat ediția a 12-a a Programului MOL pentru sanatatea copiilor, program in cadrul caruia ONG-urile pot obține finanțare pentru proiecte de terapie emoționala și intervenție psihosociala adresate copiilor cu boli cronice sau cu nevoi speciale.La aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, dupa adoptarea proiectelor in Parlament, ca „iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce am depasit-o”. El a mai spus ca Guvernul va ataca la Curtea Constitutionala initiativele legislative privind rectificarea bugetara in…

- ​România va urmari Euro 2020 de la televizor sau din tribune, tricolorii fiind eliminați de Islanda (2-1) în semifinalele barajului de calificare. Au obținut, printre altele, victorii joi seara: Irlanda de Nord, Slovacia, Serbia și Scoția. S-au disputat joi seara: Bosnia-Hertegovina…

- Manifestarile programate se vor derula pe durata a doua saptamani, aducand in prim plan problemele cu care se confrunta aceasta categorie de varsta, in vederea creșterii calitații vieții seniorilor. Astazi este marcata in intreaga lume Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice, eveniment care nu…

- Fermierii din Romania pot solicita, incepand de vineri, sprijinul financiar acordat prin masura 21 din Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, pentru atenuarea efectelor generate de pandemia Covid-19 in sectorul zootehnic – bovine, ovine, caprine, dar și in cel vegetal – legume-fructe…

- Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și cel mai important eveniment sportiv internațional din țara noastra din acest an va alinia la start aproximativ 120 de cicliști ce vor parcurge un traseu total de peste 800 km. Pe 12 septembrie, cicliștii vor lua startul…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc sa achizitioneze masini electrice sau hibride. "Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", spune Alexe.…