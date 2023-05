Stiri pe aceeasi tema

- In total 19 companii sunt vizate in prezent de decizia Comisiei Europene. Ea a prezentat lista cu marile platforme online care, de la sfarșitul lunii august, vor fi supuse unor controale sporite. Acestea vizeaza respectarea noilor cerințe europene asupra conținuturilor. Anunțul a fost facut de comisarul…

- Derapajele de la Romania TV, din emisiunile difuzate in serile de 19 și 20 aprilie, in care moderatorul și invitații au discutat despre moartea jurnalistei Iulia Marin, fac obiectul mai multor sesizari ce vor fi discutate de CNA in ședința de marți, 25 aprilie, a anunțat vineri instituția care reglementeaza…

- Avand in vedere ca utilizatorii de Internet isi petrec majoritatea timpului vizionand clipuri online, este esential sa ramai la curent cu tendintele momentului din acest punct de vedere. Iar daca iti doresti sa ai un business de succes in 2023, este indicat sa introduci elemente de marketing de continut…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a lansat, ieri, 7 aprilie 2023, noul website al Programului Regional Vest 2021-2027, primul program de finanțare descentralizat, care dispune de fonduri europene in valoare de 1,18 miliarde euro pentru investiții in creștere economica, inovare și digitalizare,…

- Cel mai urmarit medic din Romania pe retelele de socializare, Mihail Pautov, explica de ce trebuie sa ne schimbam mentalitatea in privinta alimentatiei si a sportului pentru a trai mai mult si mai bine. Doctorul Mihail Pautov a renuntat la chirurgie si a hotarat sa educe oamenii pe retelele de socializare…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a convocat de urgenta Consiliul de Administratie al clubului pentru a lua o decizie in privința celor de la FC Barcelona dupa scandalul de corupție in care este implcat clubul catalan.FC Barcelona si doi dintre fostii sai presedinti au fost acuzati…

- Platformele de video-sharing sunt o parte frecventa din viața noastra: Instagram, TikTok, Youtube, Twitch .. toate partajeaza la un moment dat un conținut video. Sunt tot mai multe proiecte de reglementari prin care se dorește crearea unui mediu mai sigur pentru utilizatori. Dar cum se va intampla toata…

- ARBOmedia isi continua si in acest an dezvoltarea in zona de social media cu doua proiecte noi, adresate creatorilor de continut si influencerilor romani. Aceasta evolutie vine in mod natural ca urmare a maturizarii proiectului TheAIM (ARBO Influence Marketing), lansat cu succes in urma cu 4 ani. …