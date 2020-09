Clotilde Armand, OFICIAL noul primar al Sectorului 1

Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, candidata USR la Primaria Sectorului 1, este noul primar in urma alegerilor locale de duminica. Desi numaratoarea paralela a PSD il arata pe Dan Tudorache in fata cu 200 de voturi, numaratoarea oficiala confirma victoria lui Armand, anuntata aseara de exit-poll. Potrivit unor surse,…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, il ironizeaza pe actualul primar, Dan Tudorache, dupa ce a spus ca a caștigat un nou mandat: „PSD este istorie in Sectorul 1 și nu-i...

- Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR). “Breaking news! Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fața de Clotilde Armand! Așteptam rezultatele oficiale de la BEC!“, scrie Tudorache pe Facebook.…

- Primul exit-poll difuzat la ora 21 de CURS-Avangarde, la postul Antena 3, in emisiunea moderata de Mihai Gadea, ofera estimarile rezultatelor de la ora 19 pentru alegerile locale la nivel național, dar și la nivelul Capitalei. Primaria București Nicusor Dan – 47,2% Gabriela Firea – 39% Traian Basescu…

- Doi barbati au patruns intr-un apartament din sectorul 2 al Capitalei, unul dintre ei folosind o franghie cu care a coborat pe perete de pe acoperisul blocului, au imobilizat persoana care se afla in casa si au sustras bunuri si bani in valoare de 13.000 de lei, spunandu-i ca sunt politisti, cei doi…

- Candidatul liberal la Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost bine conectat la banii europeni, scrie ziuanews.ro citand materialul prezentat in mai 2018 de Antena 3, care dezvaluia cum Ciucu impreuna cu soția sa, cu Cristian Ghinea și concubina sa, Oana Ganea, plimba bani europeni prin firme și…

- Trei seturi de maști sanitare de protecție, o revista editata de Primaria Sectorului 1 din București și un fluturaș semnat de primarul Dan Tudorache (PSD), acesta este pachetul primit de mai mulți alegatori din Capitala, scrie G4Media. La alegerile locale, Dan Tudorache, 56 de ani, este candidatul PSD…