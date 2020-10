Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Sectorului 1, Clotilde Armand, le transmite parlamentarilor USR nemulțumiți ca nu sunt pe poziții eligibile ca „intr-o mare masura” au dreptate: „E greu de acceptat ca unii colegi care s-au luptat in Parlament in ultimii 4 ani cu hidra pesedista nu sunt printre primii pe liste”. „E…

- "E multa forfota in bula noastra pentru ca unii colegi din USR se regasesc pe locuri greu eligibile la Camera Deputatilor sau la Senat. Scriu si eu cateva randuri despre «scandalul» din interiorul USR PLUS. In primul rand, am citit comentariile, criticile, acuzatiile scrise de voi si vreau sa va…

- Clotilde Armand a afirmat, despre nemultumirile privind lista candidatilor USR la alegerile parlamentare ca intr-o mare masura cei care aduc reprosuri in acest sens au dreptate. Ea precizeaza ca este greu de crezut ca unii colegii care s-au luptat 4 ani in Parlament cu „hidra pesedista” nu se mai regasesc…

- Clotilde Armand a anuntat ca este oficial primarul Sectorului 1, dupa ce Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins contestatiile PSD. "Biroul Municipiului Bucuresti a respins in urma cu cateva minute (11 la 4 voturi) contestatiile PSD impotriva mea. Astfel, in Sectorul 1 nu se mai anuleaza…

- Clotilde Armand a precizat duminica pe Facebook ca biroul electoral municipal a respins contestatiile PSD, iar la Sectorul 1 nu vor fi anulate alegerile si nici nu vor fi renumarate voturile. „Manipularea abjecta s-a terminat. Stiu ca le este greu sa creada asta dar de astazi sunt oficial primarul Sectorului…

- Anunț de ultima ora in scandalul saptamanii. Clotilde Armand anunța ca Biroul Municipiului Bucuresti a respins cu 11 la 4 voturi contestațiile PSD impotriva ei: „de astazi sunt oficial primarul Sectorului 1”.Clotilde Armand anunța pe Facebook ca Biroul Municipiului Bucuresti a respins in urma…

- Clotilde Armand a anunțat ca Biroul Electoral București a respins contestațiile PSD la alegerile din Sectorul 1, ceea ce înseamna ca reprezentanta USR-PLUS va fi noul primar din sector.”Biroul Municipiului Bucuresti a respins în urma cu câteva minute (11 la 4 voturi)…

- Clotilde Armand a declarat ca au fost tentative de frauda a voturilor la sectorul 1 si cere anchetarea lui Daniel Tudorache. "Au fost tentative de frauda. Va promit ca nu vom lasa lucrurile așa. Vom cere ca primarul actual sa fie anchetat. Am invins. Vrem sa facem o primarie de sticla, unde…