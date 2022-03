Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta ucraineana Oksana Martynenko și colegii ei au de ingrijit 21 de copii intr-o clinica improvizata dintr-un subsol rezidențial din Kiev. Copiii au fost nascuți de mame surogat, iar parinții nu pot ajunge sa ii ia din cauza razboiului . In ciuda faptului ca orașul se afla sub bombardamente din…

- Criza de ulei in Uniunea Europeana. Fediol, asociația producatorilor de ulei vegetal din Uniunea Europeana, avertizeaza ca rezervele de ulei din Europa mai ajung pentru maximum sase saptamani. In Romania oamenii au inceput sa goleasca rafturile din supermarket, unii cumparand cu baxurile atat ulei cat…

- Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa in care reflecta asupra a ceea ce s-a intamplat in Ucraina in ultimele doua saptamani, de la invazia rusa. „In pofida asigurarilor date de catre mijloacele de propaganda susținute…

- Cetatenii ucraineni se pot angaja fara nici un fel de aviz sau restrictie Legislatia a fost modificata astfel încât toti cetatenii ucraineni care intra în tara noastra si doresc sa se angajeze sa o poata face fara nici un fel de aviz sau restrictie, a transmis, luni, ministrul…

- “Alianta PNL-PSD din Sectorul 1 a parasit din nou sala de consiliu. Bugetul local nu a putut fi votat din lipsa de cvorum. Nu vom aveam cum sa asiguram hrana si cazarea pentru 850 de refugiati. Consilierii PNL Sector 1 refuza sa voteze acest buget pana cand nu vom aloca fonduri mai multe pentru compania…

- Bugetul Apararii crește la 2,5 la suta din anul 2023, precizeaza Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei. Liderul PNL a facut aceasta precizare dupa ce președintele Iohannis anunța ca solicita creșterea bugetului Apararii. Șeful statului spunea ca acest buget ar trebui majorat la 2,5…

- Doua centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis in București, a anunțat deputatul Sebastian Burduja. Ambele centre la care se refera Sebastian Burduja sunt in Sectorul 1 – in condițiile in care Burduja este președintele filialei PNL Sector 1. „In intunericul și ura din ultimele zile, de la cațiva…

- Europarlamentarul Dragos Tudorache, fost ministru de Interne in Guvernul Ciolos, considera "inadecvata" reactia conducerii Ministerului de Interne dupa accidentul din Sectorul 1, in care un politist a lovit cu masina doua fete care traversau pe trecerea de pietoni, iar una a murit. "Ministrul Bode trebuie…