Clipe de panică pe lacul Herăstrău O barca s-a rasturnat pe lacul Herastrau, in zona restaurantului Pescaruș. ISU a intervenit cu o autospeciala cu barca și o ambulanța SMURD. Pompierii au reușit sa aduca persoana cazuta in apa, conștienta, la mal. „Tot pe lacul Herastrau, pompierii au mai adus la mal alte doua barci in care se aflau doua persoane și care nu mai puteau ajunge la mal”, au mai transmis reprezentanții ISU București. The post Clipe de panica pe lacul Herastrau appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La scurta vreme dupa ce a inceput sa ploua torențial in Capitala și se aflase ca meteorologii au emis o atenționare COD PORTOCALIU de vreme severa imediata pentru București, o informație de ultima ora anunța o intervenție contra-cronometru a salvatorilor de la ISU București-Ilfov. Totul, dupa ce o barca…

- O barca s-a rasturnat pe lacul Herastrau, in zona restaurantului Pescarus, iar o persoana a cazut in apa. Conform pompierilor militari persoana respectiva a reusit sa se mentina la suprafata tinandu-se de ambarcatiune.

- bull; Pompierii intervin cu o autospeciala cu barca si o ambulanta SMURD.Salvatorii de la ISU Bucuresti ndash; Ilfov au fost solicitati sa intervina, astazi, in cazul unei barci rasturnate pe lacul Herastrau, in zona restaurantului Pescarus.Este o persoana cazuta in apa, care se tine de ambarcatiune.…

- O barca s-a rasturnat duminica pe lacul Herastrau, in zona restaurantului Pescaruș. O persoana este cazuta in apa și se ține de ambarcațiune. Acțiunea de salvare este in desfașurare, se intervine cu o autospeciala cu barca. La fața locului a venit și o ambulanța SMURD.

- Social-democrații au decis ca vor vota pentru prelungirea starii de alerta, dar cu unele modificari, printre care excluderea achizițiilor directe și redeschiderea bisericilor și teatrelor. Starea de alerta ar urma sa fie de doar 15 zile, a anunțat președintele Marcel Ciolacu. „Așteptam sa vedem cum…

- Kinga Sebestyen ajuta copiii sarmani sa aiba din nou acces la educatie si a intrat in provocarea #24micatzopaiala Regina Kangoo Jumps, asa cum este supranumita, a fost alaturi de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria inca de la prima editie a evenimentului Marea Tzopaiala, ce avea loc anual in parcul…

- Inca 11 romani au murit din cauza coronavirusului, potrivit informațiilor transmise de autoritați. Bilanțul total ajunge la 1.137 decese. Printre victime se numara doi barbați de numai 41, respectiv 44 de ani, din Brașov și Suceava. Deces 1127 Femeie, 83 ani, județ Ilfov. Data confirmare: 10.05.2020.…

- Pompierii militari intervin cu patru autospecialede stingere și o ambulanța SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la doua case de locuit din cartierul Itcani al municipiului Suceava, spre fabrica de in. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doua femei, de 25, respectiv…