- S-a deschis in 2021, dar nu i-a luat mult timp sa devina una dintre cele mai apreciate clinici private din regiune. Angi San Buzau, caci despre ea este vorba, va sarbatori in curand trei ani de activitate, timp in care a adunat mii de recenzii pozitive de la pacienții care i-au trecut pragul. Potrivit…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile din cele 4 județe ale Regiunii Vest vor avea acces ceva mai ușor la granturile IMM de max. 4 milioane de euro pentru producție și max. 1 milion de euro pentru servicii, pentru ca autoritatea de management va reduce puțin valorile minime ale…

- Romario Benzar, 31 de ani, e foarte atent cu imaginea sa. Fundașul lui FC Botoșani și-a facut implant de par la o clinica din Istanbul, Turcia, iar clinica a postat imagini cu progresul sau din ultimul an. +1 FOTO Benzar are și pe profilul sau imagini cu intervenția, postand chiar azi o fotografie alaturi…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, sarbatorește in curul zilei de vineri, in premiera, pasagerul cu numarul 3.000.000 in anul 2023. Este pentru prima oara cand un aeroport regional din Romania depașește acest prag semnificativ din punct de vedere al traficului de pasageri, intr-un an calendaristic.…

- Ministerul Finantelor a planificat imprumuturi de 5,675 miliarde de lei de la banci, in noiembrieMinisterul Finantelor (MF) a planificat, in luna noiembrie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 675 milioane de lei prin sesiuni…

- MoldovaGaz informeaza despre neexecutarea de catre o parte a consumatorilor finali a obligațiilor sale contractuale de plata pentru gazele naturale livrate la termenul de scadența. „Conform situației la data de 15 octombrie 2023, datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate in 2023…

- Jocul video Minecraft, proprietate a gigantului american Microsoft, care le permite utilizatorilor sa construiasca orase virtuale, a depasit pragul de 300 de milioane de exemplare vandute, a anuntat compania duminica, succes care ii consolideaza statutul de cel mai vandut joc din istorie, potrivit AFP.''Recent,…