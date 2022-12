Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 ani in care bolanvii diagnosticați cu afecțiuni neurologice erau transferați catre spitale din Constanța și București, Spitalul Județean de Urgența Slobozia poate sa asigure consultații de specialitate in cadrul Secției Neurologie. De aproximativ o luna și jumatate, Secția beneficiaza de o linie…

- Calin Oda, 28 de ani, preda matematica și informatica in școala din satul Maguri, Timiș, singura din țara in care orele se țin doar in limba romani. Aici a fost și el elev, iar dupa ce a terminat Politehnica in Timișoara, scrie site-ul Școala 9 intr-un reportaj, s-a hotarat sa ramana in comunitate și…

- Un numar de 200 de invitați, prezenți la Sala 2 din Timișoara, au facut cunoștința cu varianta in holograma a șefului ADR Vest, Sorin Maxim, atunci cand acesta a ales sa lanseze dintr-o postura cu totul inedita primul Program Operațional Regional care va fi condus de ”acasa”, de la Timișoara și nu de…

- Craiova gazduiește in aceste zile ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor. La eveniment participa 60 de rectori din țara. Acest consiliu are loc și in contextul in care anul acesta Universitatea din Craiova serbeaza 75 de ani de la inființare. Universitatea din Craiova aniverseaza 75 de…

- Galeria Pygmalion și Subterana de la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha vor gazdui intre 28 octombrie și 15 noiembrie o expoziție a artistului Nicolae Comanescu, cel numit de critica de specialitate „calator in timp, geolog și «dirijor» al unei orchestre contemporane de oțeluri-artefacte”. Absolvent…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada meciului Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, din etapa 14 a Superligii. Astfel, disputa de sambata seara, din Banie, va fi arbitrata de Marcel Birsan (București). Acesta va fi ajutat de asistenții Radu Adrian Ghinguleac (București) și Marius…

- Sub coordonarea unui procuror al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism, ieri, au avut loc mai multe descinderi la o serie de adrese apartinand SC NIS Petrol, in Bucuresti si Timisoara, potrivit digi.roOficial de la DIICOT Urmare a interesului manifestat de catre reprezentantii…

