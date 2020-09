Cei mai bogati oameni din lume, care reprezinta 1% din populatia mondiala, emit de doua ori mai multe gaze de sera decat totalul de emisii generate de jumatate din segmentul celor mai saraci locuitori de pe Terra, potrivit unui raport redactat de organizatia non-profit Oxfam, ai carei reprezentanti solicita includerea "unei justitii sociale si climatice" in planurile de redresare a economiei globale in epoca post-COVID-19, informeaza AFP luni.



Oxfam a analizat perioada 1990-2015, un interval de 25 de ani in timpul caruia emisiile mondiale de CO2, vinovate de incalzirea planetei cu…