Clienții Hidroelectrica, bombardați cu facturi restante: patru într-o lună! Mai mulți clienți ai Hidroelectrica au facut haz de necaz ca in ultima luna au fost incarcați cu prea multe facturi. ”Pana duminica ajunge la zi cu facturile”, a spus unul dintre ei. Ultimele facturi emise de Hidroelectrica au fost cele pe luna martie. Insa mai mulți clienți ai companiei de stat au spus ca aceasta a venit foarte rapid dupa celelalte. ”Factura pe decembrie 2022 in 30.05.2023, pe ianuarie in 20.06.2023, pe februarie 21.06.2023, pe martie 23.06.2023. Toate cu autocitirile corecte”, a spus Daniel Blumenfeld, pe pe o pagina a clienților Hidroelectrica. ”Pana duminica ajungem la zi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

