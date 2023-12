Clementine? Da, pentru vitamine, fibre, antioxidanți Clementinele sunt delicioase, zemoase și bogate in vitamine, fibre, antioxidanți, ajutand la consolidarea sistemului imunitar . Totuși, nu sunt recomandate tuturor. Clementinele, rezultate dintr-o mutație genetica naturala a mandarinei, sunt extrem de benefice organismului: asigura o buna hidratare: 90 de grame de apa/100 de grame de fruct și au un gust dulce natural dat de fructoza. Pana aici nimic excepțional: un fruct plin de apa și puțin caloric. Dar clementinele sunt valoroase in mod special pentru conținutul bogat in vitamine: doua clementine ofera aproape jumatate din necesarul recomandat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

