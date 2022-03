Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a aprobat, marți, noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, printre acestea numarandu-se interdicții privind investițiile in sectorul energetic rusesc, exporturile de bunuri de lux și importurile de produse din oțel din Rusia, anunța Reuters. Noul set de restricții…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Statele Unite, impreuna cu Grupul celor șapte națiuni și Uniunea Europeana, vor acționa vineri pentru a revoca clauza națiunii celei mai favorizate a Rusiei in urma invaziei din Ucraina, au declarat pentru Reuters mai multe persoane familiare cu situația.

- Liderii europeni au aprobat mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acestea fiind imparțite in 5 piloni – financiar, energetic, vanzare de echipamente, limitarea accesului Rusiei la tehnologiile esențiale, dar și limitarea accesului oamenilor de afaceri și cetațenilor ruși in anumite locuri in Uniunea…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Klaus Iohannis a discutat telefonic cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care ar urma sa fie aplicat Rusiei din cauza actiunilor care au incalcat grav dreptul international. „Am avut o discutie consistenta cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…