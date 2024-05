Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Tanase, in varsta de 37 de ani, a depus actele de divorț, dupa ce Adina Maria, soția lui, a cerut ordin de protecție. „Dodel” nu are voie sa se apropie de ea și de fiica lui timp de 1 an. Fostul internațional roman, Cristi Tanase, se afla in mijlocul unui scandal de proporții cu […]

- SCANDAL intr-o familie din Aiud: Barbat de 55 de ani, cu dosar penal pentru amenințare și ordin de protecție, dupa ce soția a sunat la 112 SCANDAL intr-o familie din Aiud: Barbat de 55 de ani, cu dosar penal pentru amenințare și ordin de protecție, dupa ce soția a sunat la 112 Un barbat de 55 de ani,…

- Batran de 60 de ani, din Lopadea Veche, cu dosar penal și ordin de protecție dupa ce și-a batut și amenințat soția Batran de 60 de ani, din Lopadea Veche, cu dosar penal și ordin de protecție dupa ce și-a batut și amenințat soția Un batran de 60 de ani, din Lopadea Veche s-a ales cu dosar penal și ordin…

- Diana Șoșoaca se simte intr-un pericol din ce in ce mai mare. A obținut ordin de protecție impotriva soțului ei, de care se pregatește sa divorțeze. Senatoarea a facut declarații despre aceasta masura și a precizat ca Silvestru Șoșoaca nu are voie sa se apropie nici de fiica ei.