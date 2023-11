Stiri pe aceeasi tema

- ”Putem avea un sistem de pensii care sa nu depinda de politic, dar primul care nu e interesat sa se intample acest sistem este exact politicul, pentru ca dependenta fata de factorii politici este un lucru care sporeste puterea politicienilor si, in general, politicienii vor mai multa putere. De sistemul…

- Pana de curand, statul roman platea in piața 12 miliarde de lei anual pentru pensiile speciale. Conform noii legi, adoptate in Senat și astazi in Camera Deputaților, aparent vor scade aceste cheltuieli și se atribuie un impozit progresiv intre 10 și 20%, cu toate ca in profunzime, nu se scimba mare…

- Conform unei postari a deputatului USR Claudiu Nasui, in ultimele patru luni pensia speciala medie a crescut de 105 ori mai mult ca pensia medie normala. „De cand s-a instalat Guvernul Ciolacu, pensia speciala medie a crescut de 105 ori mai mult ca pensia medie normala. Asta e sistemul pe doua viteze…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca in urmatoarele doua saptamani isi doreste ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptate in Senat si Camera Deputatilor. „Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor.…

- Acuzații la adresa Guvernului: ”A crescut pe furiș pensiile speciale din MAI” Acuzații la adresa Guvernului: A crescut pe furiș pensiile speciale din MAI Deputatul USR Claudiu Nasui lanseaza acuzații la adresa Guvernului. Acesta spune ca „a crescut pe furiș pensiile speciale din MAI” „Guvernul a crescut…

- Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, a declarat sambata ca o noua forma a legii pensiilor speciale, cu modificarile cerute de Curtea Constituționala, va fi adoptata pana la sfarșitul lunii septembrie. „Decizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne lasa o portita,…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, crede ca, pana la finalul lunii septembrie, va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. Alfred Simonis a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce…

- Emil Boc a recunoscut ca instituțiile statului nu funcționeaza, iar dreptatea este mai mult un vis decat realitate in Romania. Primarul a evidențiat ca nu este normal sa existe pensionari la varsta de 45 de ani.