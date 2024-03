Stiri pe aceeasi tema

- Clinica Orto Oxacell din Targoviște folosește de 15 ani o tehnica unica și revoluționara pentru vindecarea diverselor afecțiuni medicale de natura osteo- articulara. Tehnica a fost pusa la punct și practicata de doctorul Radu Stanescu, membru al Academiei de Științe Medicale din America. Procedeele…

- Boxerul roman Flavius Biea va lupta pe 27 aprilie la Timisoara, intr-o gala profesionista in care isi pune in joc centura de campion IBA, cucerita in urma cu un an la Mioveni. „The people’s Champ, Flavius Biea, revine in ring pentru a-si pastra centura IBA cucerita dupa ce l-a invins la puncte pe argentinianul…

- Un bun CV nu se bazeaza doar pe respectarea regulilor de completare, ci și pe concizia cu care o faceți, conform principiul "less is more". Asta inseamna ca daca veți exprima succint și clar fiecare punct al CV-ului, cresc șansele ca cel care face recrutarea sa citeasca mai mult din el, scrie destepti.ro.…

- Pandora, cel mai mare producator de bijuterii din lume dupa cantitatea de produse vandute, a incetat sa mai foloseasca argint si aur obtinute prin noi extractii miniere si utilizeaza de acum doar metale pretioase reciclate, care necesita mai putina energie pentru a fi fabricate, informeaza Reuters.…

- Un sofer roman de TIR s-a baricadat in cabina camionului, in Austria, și a declanșat o intervenție in forța a autoritaților, care au trimis la fata locului trupe speciale si chiar un elicopter.

- Primul dintre acestea, a fost montat la data de 5 ianuarie a.c., asupra unui barbat in varsta de 44 de ani, din localitatea Borca, care ar fi adresat amenințari soției și socrilor acestuia. Totodata, impotriva acestuia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, fiind intocmit dosar penal sub aspectul…

- Statul roman va plati in 2024 peste 60 de milioane de lei pentru pensiile speciale ale foștilor parlamentari, suma la care se adauga inca aproximativ 30 de milioane de lei, pentru perioada in care acestea au fost „eliminate” in 2023.

- Fostul rugbist George Balta, imobilizat intr-un scaun cu rotile, afirma ca nu i s-a permis imbarcarea intr-o aeronava a TAROM pentru un zbor de la Bucuresti la Cluj-Napoca, ”pe motiv de siguranta”. Mai mult, acestuia i s-ar fi anulat rezervarea, fara a fi anuntat. Reprezentantii TAROM sustin insa ca…