Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa…

- In saptamana 1-7 martie, la Comisia AGRI din Parlamentul European s-a discutat despre intrarea in vigoare a Legii sanatații animalelor. Legea se aplica din 21 aprilie 2021 pentru toți crescatorii de animale din Uniunea Europeana, deci și pentru crescatorii de animale din Romania. „Actul inlocuiește…

- „Le multumesc colegilor deputati pentru ca au adoptat cu unanimitate de voturi, 311 pentru, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr.238/2004. De ce este important? Prin aceste modificari am intarit siguranta…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va conține investiții in creșe, școli, spitale, autostrazi, digitalizare și protecția mediului, a declarat, marți, Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a spus ca Transporturile vor primi 28% din fondurile totale, incluzand…

- Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) elaborat de catre Guvernul Romaniei, despre care europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a spus inca de anul trecut ca nu corespunde recomandarilor instituțiilor europene, fiind primul demnitar care a atras atenția asupra…

- Legea semnaturii electronice este de prea mult timp blocata, iar odata cu revizuirea Regulamentului european, solicitata de Comisia Europeana, va exista o propunere legislativa si in Romania, a sustinut, joi, intr-o conferinta de specialitate, Sabin Sarmas, presedintele Comisiei pentru Comunicatii…