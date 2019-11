Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat marți, la Antena 3, ca in ședința CEX a existat o „disputa” intre Viorica Dancila și Claudiu Manda și ca soția liderului PSD Dolj a spus ca e gata sa faca un pas in spate și sa nu mai conduca campania prezidențiala, dar șefii de filiale au rugat-o sa…

- Parlamentarii PSD Cristina Burciu, Marius Bota, Elena Haratau si Eugen Gioanca au fost prezenti in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului si au votat la investirea Guvernului Orban. De asemenea,...

- Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o zona de stabilitate și sa nu fie pusa in pericol plata salariilor la finalul anului, pentru care e necesara rectificarea bugetara. „Dincolo de culoarea politica a unui parlamentar,…

