Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, despre candidatura la prezidențiale: ”Nu cred ca va aparea un motiv celest pentru a candida, important este ca Iohannis sa nu mai fie președinte”, a spus liderul PSD, sambata seara, la Neptun, dupa ședințele conducerii partidului, in care s-a anunțat ca PSD va merge cu o candidatura comuna…

- Surse din interiorul Comitetului Executiv Național al PSD au declarat pentru Sursa Zilei ca participanții la ședința au votat in unanimitate pentru susținerea președintelui Liviu Dragnea. Potrivit surselor, toți liderii PSD care participa la ședința CExN și-au exprimat susținerea fața de Liviu Dragnea…

- Avocatul Bombonicai Prodana, Adrian Toni Neacșu, vine cu explicații referitoare la opinia separata exprimata de unul dintre cei trei judecatori care au pronunțat sentința in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman. Adrian Toni Neacșu a aratat, pe pagina sa de Facebook, ca, in opinia separata, judecatorul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a raspuns, vineri, celor care au criticat-o pe Facebook, pentru mesajul de sustinere fața de liderul PSD, Liviu Dragnea. Carmen Dan le-a a transmis utilizatorilor retelei de socializare ca nu-si va inchide pagina, “asa cum se asteptau multi”, si nici nu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat in urma deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea, transmițand un mesaj sutelor de mii de romani care au manifestat contra abuzurilor. Calin Popescu Tariceanu a scris pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in urma deciziei de joi de la instanța…

- Avocatul Adrian Toni Neacșu, aparatorul fostei soții a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a scris pe pagina sa de Facebook despre ce crede ca se va intampla cu sentința in dosarul „angajarilor fictive”. Instanța suprema este așteptata sa pronunțe, joi, o sentința in dosarul in care Liviu Dragnea…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir ii raspunde in termeni duri președintelui PNL, Ludovic Orban, care l-a jignit dupa ce a parasit partidul la sfarșitul saptamanii trecute. Fostul liberal Daniel Zamfir a raspuns pe pagina sa de Facebook la insulta adusa de Ludovic Orban la adresa sa dupa ce a parasit PNL…

- Un lider important al Partidului Național Liberal continua seria plecarilor din formațiunea condusa de Ludovic Orban. Vicepreședintele PNL pentru Regiunea Centru, Florin Roman, și-a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook, decizia de a parasi partidul, din cauza neințelegerilor și „ parerii sale minoritare”.…