- Claudiu Crețu, fostul director interimar al Termoenergetica, a fost numit, astazi, director al ELCEN (Electrocentrale București). Acesta a mai fost administrator special al ELCEN, el fiind un sustinator al fuziunii dintre Termoenergetica și ELCEN. Claudiu Cretu si-a dat demisia de la Termoenergetica,…

- ”Cristina Mahika-Voiconi a preluat oficial functia de director general al Libra Internet Bank, odata cu avizarea primita in acest sens din partea Bancii Nationale a Romaniei”, anunta banca. Cristina Mahika-Voiconi face parte din echipa Libra Internet Bank din 1999 si are o experienta solida in functii…

- Argesul are ministru la Munca si Solidaritate Sociala La inceputul acestei saptamani, deputatul PSD de Argeș Simona Bucura Oprescu a fost desemnat ministru al Muncii. „Nominalizarea mea pentru funcția de ministru al Muncii și Solidaritații Sociale reprezinta o mare responsabilitate! Ii mulțumesc premierului…

- Stere Hira a demisionat din functia de director al AFI Constanta SRL Mandatul Iulianei Dobrin de director interimar al societatii inceteaza pe 8 iulie a.c. Ca niciodata in istoria administratiei publice locale, duminica, 9 iulie la ora 12.00, este convocat Consiliul de Administratie al societatii Administratia…

- Consiliul de Administratie al Grupului Bancii Mondiale (WBG) a aprobat vineri cel de-al doilea imprumut, in valoare de 591,9 milioane euro, pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o crestere incluziva si verde in Romania, informeaza Banca Mondiala printr-un comunicat,…

