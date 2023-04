Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu radiaza de fericire, asta pentru ca a putut sa iși construiasca casa mult visata. Fosta soție a lui Gabi Badalau a pus la punct ultimele detalii pentru noua locuința și așteapta sa se mute alaturi de cei mici care sunt nerabdatori. Claudia Patrașcanu a postat primele imagini cu casa…

- Parintele Francisc Doboș a explicat in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D, ca Dumnezeu are nevoie și de implicarea omului, explicand apoi care este ideea de a da follow Divinitații Parintele Francisc Doboș, paroh al Bisericii Romano Catolice Sacre-Coeur din București, este,…

- Mihai Coada, cunoscut publicului larg ca Nelu Curca din serialul „La Bloc”, și-a deschis sufletul in podcastul lui Catalin Maruța. A spus de ce a renunțat la actorie și ce l-a determinat sa mearga la manastire. In urma cu mai mulți ani, Mihai Coada a ales sa se retraga din viața publica și sa se dedice…

- Andreea Banica și-a vandut vila in care a locuit din anul 2008 pana in ziua de astazi. Cantareața s-a mutat in același cartier, insa la o locuința mult mai mare. Pe una dintre rețelele de socializare, Andreea Banica a postat imagini cu vechea s-a locuința. Artista a scos casa la vanzare in luna ianuarie…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre absența ei de la procesul pe care il are cu Bianca Dragușanu. Artista considera ca fostul soț incearca sa-i faca rau prin intermediul altor persoane. Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, la…

- In ultima perioada, Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu și-au adus reciproc acuze foarte grave. Acum, conflictul dintre fosta soție a lui Gabi Badalau și actuala lui iubita se muta in instanța. Claudia Patrașcanu are de gand sa o dea in judecata pe Bianca Dragușanu, pentru declarațiile pe care le-a…

- Claudia Patrașcanu a reacționat acum extrem de dur, dupa ce actuala iubita a lui Gabi Badalau a susținut public ca artista o harțuiește și o jignește. Mai mult, cantareața susține ca s-a ajuns la acest scandal tocmai din cauza lui Gabi Badalau, insa la un moment dat acesta i-ar fi spus ca Bianca Dragușanu…