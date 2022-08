Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este unul dintre sarbatoriții showbizului de astazi. Artistul a implinit frumoasa varsta de 34 de ani și se simte foarte recunoscator pentru tot ceea ce are. Iubita lui, Babs, i-a transmis un mesaj din suflet partenerului ei de viața.

- Dorian Popa și iubita sa, Claudia Iosif, formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi. Deși au cariere diferite iar Dorian este cu cinci ani mai mic decat ea, cei doi știu sa-și acorde libertatea ce le asigura o relație frumoasa și implinita.

- Se spune ca gusturile nu se discuta, dar rochia cea mai nereușita de la Cannes pare sa aiba parte de un vot in unanimitate. Iubita celebrului actor Jake Gyllenhaal a avut o apariție complet nereușita pe covorul roșu, noteaza click.ro. Gyllenhaal și Cadieu formeaza un cuplu din decembrie 2018. In cadrul…

- Dragostea nu are varsta, iar un cuplu din Italia a demonstrat din plin acest lucru. Un tanar in varsta de 19 ani a cerut o in casatorie pe iubita lui care are 76 de ani.Diferenta de varsta dintre cei doi este de 56 de ani. Acest lucru nu i a afectat, iar drept dovada stau imaginile surprinse care au…