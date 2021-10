Claudia Ghițulescu a trecut printr-un divorț rasunator in urma cu mai mulți ani, insa este vindecata complet. Mai mult decat atat, artista a marturisit ca este pregatita sa iubeasca din nou și așteapta cu brațele deschise toata dragostea din lume. In urma casniciei eșuate, cantareața a povestit ca a invațat o lecție importanta pe care este gata sa o puna in practica in urmatoare relație.