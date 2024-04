Stiri pe aceeasi tema

- Legea 123 a devenit indispensabila pentru județul Maramureș. ​Stive de dosare au ramas blocate ani de zile din cauza inexistenței unei legi care sa le soluționeze. Dupa mai multe memorii adresate de catre domnul prefect Rudolf Stauder și parlamentari din Maramureș, catre Camera Deputaților și Secretariatul…

- Senatul a votat modificarile aduse Legii energiei care vizeaza activitatea prosumatorilor. Aceștia vor putea sa-și deconteze energia injectata in rețea in decurs de o luna, fața de 24 de luni de la emiterea facturii, cum era pana acum. In plus, ei vor putea compensa producția din panouri fotovoltaice…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 187/2024 ordinul ministrului afacerilor externe nr. 373/28.02.2024 privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Parlamentarii USR Radu Mihail si Iulian Lorincz au depus o initiativa legislativa prin care cursurile de limba romana pentru copiii din diaspora ar putea sa devina program permanent al Ministerului Educatiei. ”Vrem ca acest curs sa nu poata fi desfiintat peste noapte din lipsa de fonduri sau lipsa…

- Presedintele Comisiei de buget din Camera Deputatilor a declarat ca discutia despre cota unica sau impozitare progresiva este inserata artificial pe agenda publica, in opinia sa, prioritare fiind structurarea corecta a aparatului fiscal si redesenarea aparatului bugetar. El afirma ca numai pe un sistem…

- In conformitate cu articolului 12 din Constitutie si a articolului 189 din regulamentul Camerei Deputatilor, va anunt ca deputatii USR si Forta Dreptei depun motiunnea simpla ”Ministrul Bolos, inventatorul si pazitorul taxei pe boala trebuie sa plece”, a anuntat in sedinta de plen Ionut Molsteanu. …

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Parlamentarii PSD nu vor vota nicio modificare legislativa in ceea ce privește comasarea alegerilor sau decalarea alegerilor, a declarat Marcel Ciolacu, președinte al partidului și prim-ministru al Romaniei. Liderul PSD a amintit ca alegerile europene au fost programate…