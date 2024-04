Senatul a votat modificarile aduse Legii energiei care vizeaza activitatea prosumatorilor. Aceștia vor putea sa-și deconteze energia injectata in rețea in decurs de o luna, fața de 24 de luni de la emiterea facturii, cum era pana acum. In plus, ei vor putea compensa producția din panouri fotovoltaice cu facturile la gaze sau de la un alt loc de consum. Legea trebuie aprobata și de Camera Deputaților pentru a intra in vigoare.