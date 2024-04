In ultimul moment posibil, dupa luni de tergiversari, Congresul american a aprobat asistența militara in valoare de peste 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Intr-un vot pe care o minoritate vocala a republicanilor a incercat cu disperare sa il opreasca prin obiecții de procedura și amenințari de inlaturare a președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, […] The post Ucraina a invațat o lecție umilitoare: dependența de capriciile americanilor first appeared on Ziarul National .