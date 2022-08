Stiri pe aceeasi tema

- Exista o mulțime de rețete de clatite pufoase și fragede. Puțini știu, insa, cum sa le prepare in așa fel incat sa poata servi desertul perfect pentru zilele calduroase de vara. Fiecare gospodina are cel puțin o rețeta de clatite moștenita de la mama sau bunici sau inspirata din sfaturile prietenelor…

- Cartofii sunt buni ca garnitura in orice fel ai alege sa ii prepari. Dar varianta pe gratar ai incercat-o? Cartofii ies delicioși. Pentru asta, trebuie sa ții cont de un anumit secret, apoi poți sa ii folosești cu incredere la orice fel principal de mancare, pe baza de carne sau pește. Iata ce trebuie…

- E vara așa ca e indicat sa consumam cat mai multe legume, mai ales acum ca e vremea lor. Așa ca va propunem o rețeta extrem de rapida, simpla și gustoasa. Tarte din legume cu cașcaval și patrunjel.

- Clatitele sunt la mare cautare in orice moment al anului, insa știm cu toții ca vara deserturile cu ciocolata sunt din ce in ce mai rare, asta fiindca pe o cadura mare nu pica deloc bine corpului. Totuși, noi am pregatit o rețeta de clatite americane cu fructe de padure care este imposibil sa nu iți…

- Ce poate fi mai sanatos și mai gustos in aceasta perioada decat o porție de ciorba cu legume de vara? Acest preparat are un gust proaspat și este facut cu legume culese direct din gradina. Invața și tu sa pregatești la tine acasa cea mai delicioasa rețeta de ciorba cu legume. Este un preparat delicios…

- Tortul cu crema Chantilly și glazura de cafea este un adevarat deliciu. Acest tort face ca orice aniversare sa fie mai speciala, iar invitații cu greu se opresc din mancat. Este un desert pe care trebuie sa il incerci neaparat. Te vei indragosti de el pe loc. Pe langa gustul demențial pe care il are,…

- Dupa trei ani de absenta din cauza epidemiei, Festivalul “Zilele Veveritelor”de la Buzias s-a intors in locatia traditionala, Piata Libertatii de langa Parcul Central. In pofida prognozelor meteo pesimiste, mii de oameni din intreg judetul, si nu numai, au ajuns, sambata si duminica la Buzias. Si n-au…

- Un lucru este cert! Clatitele reprezinta desertul favorit al multor romani, insa puțini sunt cei care știu ca acestea pot fi și un preparat culinar foarte bun, care poate sa inlocuiasca cina sau pranzul. Iata cum sa prepari clatitele cu branza și marar la cuptor. O rețeta simpla și gustoasa!