Clasament 2021: cele mai bune aeroporturi din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international elvetian Murat Yakin, in varsta de 46 de ani, a fost numit luni in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Elvetiei, inlocuindu-l pe Vladimir Petkovic, care a condus-o pe "Nati" pana in sferturile de finala la EURO 2020, informeaza AFP. "Murat Yakin…

- Delegatiile guvernului afgan si talibanii au emis duminica o declaratie comuna, afirmand ca se vor reintalni si ca au dat instructiuni pentru a accelera negocierile de pace, a anuntat postul de televiziune Al Jazeera din Qatar, relateaza Reuters. Cele doua delegatii de negociatori, care au fost la Doha…

- Persoanele care vin din zona galbena și roșie sunt obligate sa stea in carantina la intrarea in Romania, iar cele vaccinate, cele care au avut COVID sau cele care au test negativ, sunt scutite de acest protocol. Categoria de varsta sub 3 ani mai este scutita de carantina, iar cei de peste 3 ani trebuie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,9188 lei pentru un euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul de 4,9202 lei pentru un euro consemnat vineri. Dolarul a crescut cu 0,34%, la 4,0604 lei pe unitate, conform news.ro Vineri, BNR a anuntat un curs de referinta…

- © Sputnik / Михаил КлиментьевPutin a spus cine reprezinta viitorul RusieiCHIȘINAU, 2 iunie - Sputnik. Deja in mod tradițional, evenimentul, care ii reunește pe reprezentații business-ului pentru a discuta probleme economice cheie, se va desfașura la Centrul de Expoziții și Convenții Expoforum, cu…

- Ministrul Educației a anunțat ca toți elevii vor putea reveni la școala in localitațile care intra in scenariul verde chiar de a doua zi. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, s-a modificat ordinul comun Educatie-Sanatate privind functionarea scolilor, in sensul in care data de referinta sa fie considerata…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Nu exista nici un alt centru in Bistrița care sa ofere terapii de grup pentru tinerii și adulții cu tulburari din spectrul autist. Centrul „Micul Prinț” ofera șanse reale tinerilor și adulților care – dupa terminarea școlii nu au abilitați de viața independenta și munca. Acum puteți sa sprijiniți și…