Clanurile mafiote ar putea pune mâna pe armamentul din Ucraina? Secretarul general al Interpol, Jurgen Stock, atrage atenția ca multe din armele și muniția trimise in Ucraina pentru a rezista in fata Armatei ruse vor ajunge in cele din urma in mainile infractorilor din Europa și din intreaga lume, prin piața neagra, daca nu exista o procedura pentru a le urmari. Un numar mare de arme trimise in Ucraina vor ajunge in mainile infractorilor din Europa si nu numai, a atras atenția directorul general al Interpol, care a cerut statelor sa se intereseze de urmarirea acestor arme, relateaza AFP. „Marea disponibilitatea de arme in timpul conflictului actual va duce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

