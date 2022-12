CJ Timiș pregătește terenul pentru conectarea comunelor Moșnița Nouă și Ghiroda. Ce pas a fost făcut Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca a fost facut un pas important pentru o mai buna conectare intre comunele Moșnița Noua și Ghiroda, parte din varianta de ocolire a Timișoarei. „Am semnat, la Moșnița, in cadrul unei intalniri cu primarul, viceprimarul și consilierii locali, proiectul de hotarare pentru solicitarea drumului comunal Moșnița Veche – […] Articolul CJ Timiș pregatește terenul pentru conectarea comunelor Moșnița Noua și Ghiroda. Ce pas a fost facut a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Consiliul Județean Timiș (CJT) are in plan conectarea comunelor Moșnița Noua și Ghiroda, parte din varianta de ocolire a Timișoarei. Autoritațile județene sunt de parere ca șoseaua va fi folosita și de cei care vor vizita viitorul Parc tematic din Moșnița.

- Drumul comunal dintre Moșnița Noua și Ghiroda urmeaza sa fie preluat de Consiliul Județean Timiș, in vederea dezvoltarii. Acesta ar urma sa devina parte a centurii de ocolire a Timișoarei, realizate din drumuri județene, care leaga comunele periurbane ale orașului. Vineri, Alin Nica, șeful CJT, a semnat…

