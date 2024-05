CJ Timiș pregătește dosarul de candidatură pentru „Banat, regiune gastronomică europeană 2028” Dupa ce și-a asumat rolul de lider de proiect pentru „Banat, regiune gastronomica europeana 2028” Consiliul Județean Timiș anunța inceperea elaborarii dosarului de candidatura, proiectul pentru licitație urmand a fi realizatde antropologul culinar și expertul in arte culinare Caius Ovidiu Merșa. Pana in 22 mai, persoanele interesate pot contribui la documentul care va prezenta obiectivele, […] Articolul CJ Timiș pregatește dosarul de candidatura pentru „Banat, regiune gastronomica europeana 2028” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- In 2028, Banatul ar putea deține titlul de regiune gastronomic europeana. Consiliul Județean Timiș și-a asumat rolul de lider de proiect, iar, joi, a anunțat inceperea elaborarii dosarului de candidatura.

