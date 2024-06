Stiri pe aceeasi tema

- Raul Silva (34 de ani), fundaș central cu 29 de apariții in sezonul 2023/2024, nu va continua la Universitatea Craiova. Contractul i-a ajuns la final, iar clubul nu i-a prelungit ințelegerea. Dupa doua sezoane, Raul Silva pleaca din Banie. ...

- Gazeta Sporturilor a facut o sinteza a celor mai inedite si interesante date ale celor 8 meciuri din runda a opta din play-off si play-out Superliga. 1. Farul - Sepsi, marcheaza ambele echipe? Farul-Sepsi, in etapa #8 din Superliga Calificati cu emotii in play-off, dobrogenii au un parcurs bun in aceasta…

- Au aparut cele mai dureroase imagini de la inmormantarea lui Lucas! Nepotul lui Tzanca Uraganu a fost condus pe ultimul drum de o mulțime de persoane. Inmormantarea a avut loc astazi, deși a fost programata inițial pentru ziua de sambata. Familia lui și-a dorit sa mai petreaca cateva zile ultimele momente…

- Petrolul nu s-a salvat inca de la retrogradare, dar jucatorii sunt cu gandul la plecare. Jair (29 de ani), cel mai bine cotat jucator al ploieștenilor, negociaza cu un club din strainatate. Contractul mijlocașului brazilian cu Petrolul expira la finalul acestui sezon, iar acesta este tentant pentru…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a tras concluziile dupa 2-0 cu Universitatea Craiova, in etapa a 3-a din play-off. Omul de afaceri s-a declarat incantat de modul in care echipa s-a exprimat in derby-ul de pe Arena Naționala. Remarcatul lui a fost mijlocașul Mihai Lixandru (22 de ani), in timp ce Darius…

- La nivelul sistemului de alimentare cu apa din Statiunile Neptun si Olimp municipiul Mangalia , se vor executa lucrari de racordare la sistemul centralizat a noilor conducte de alimentare cu apa. Pentru realizarea acestor operatiuni, se va intrerupe furnizarea apei potabile timp de 24 de ore, marti…

- Giovanni Becali (71 de ani) a ajuns la un acord cu un nou internațional roman pentru a-l reprezenta in eventualitatea unui transfer. Atanas Trica (19 ani), nepotul legendarului Ilie Balaci, va fi impresariat de cel mai important agent de jucatori de dupa 1990. Tanarul atacant central se afla in proprietatea…

- Atacantul brazilian Vinicius Junior a izbucnit in lacrimi in fata presei luni, atunci cand a fost intrebat despre rasismul la care este supus in mod regulat. Jucatorul de la Real Madrid a declarat ca "dorinta sa de a juca" fotbal "se diminueaza", deoarece incidentele rasiste impotriva sa continua sa…