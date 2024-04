CJ Constanta achizitioneaza 25 de microbuze electrice pentru UAT-urile din judet

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Craciunelu de Jos achiziționeaza un microbuz electric pentru transportul in comun: Valoarea totala a proiectului este de peste 1,2 milioane lei Comuna Craciunelu de Jos achiziționeaza un microbuz electric pentru transportul in comun: Valoarea totala a proiectului este de peste 1,2 milioane lei…

- Vesti bune pentru elevi. Potrivit unein informari din partea CJ Constanta, la finalul sedintei ordinare a CJC din 24 aprilie 2024 se va semna contractul de furnizare microbuze electrice in cadrul proiectului ldquo;Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unitatilor de invatamant preuniversitar…

- „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” 04.04.2024 HORTI NOVA CULTURE S.R.L., anunța lansarea proiectului de investiție cu titlul „EXTINDEREA CAPACITAȚII DE PRODUCȚIE DE MFR IN CADRUL HORTI NOVA CULTURE S.R.L”, contract de finanțare nr. C2I2A0123000023/06.02.2024, incheiat cu Ministerul…

- CJ Dambovița a semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea a 17 microbuze școlare electrice și hibride, președintele CJ, Corneliu Ștefan și președintele Administrației Fondului pentru Mediu (A.F.M.), Laurențiu Neculaescu au susținut și o conferința de presa. Consiliul Județean Dambovița va…

- Comuna Ocoliș achiziționeaza un microbuz electric pentru transportul in comun: Valoarea totala a proiectului este de peste 1,2 milioane lei Comuna Ocoliș achiziționeaza un microbuz electric pentru transportul in comun: Valoarea totala a proiectului este de peste 1,2 milioane lei Comuna Ocoliș in parteneriat…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Orașul Ulmeni anunța inceperea proiectului cu titlul Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar de pe raza UAT Ulmeni, județul Maramureș

- Guvernul de la Chisinau a aprobat miercuri semnarea acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea realizarii proiectului de interconectare a retelelor de energie electrica din Republica Moldova si Romania. Radio Chisinau transmite ca…

- Anunț important pentru tinerii din Romania! Vești bune din partea Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale! Vor primi bani de la stat daca se angajeaza in 2024. Care este valoarea primelor.