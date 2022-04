Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a spus, intr-un interviu cu Chris Anderson, la conferintele TED, ca nu este miliardarul tipic, fiindca nu detine propria casa, ci doarme pe la diversi prieteni. El a mai spus ca nu are iaht si nici nu merge in vacante vreodata. Musk este celebru pentru cat de mult munceste, dorind sa stie…

- Un acționar al Twitter a intentat marți un proces pentru frauda a valorilor mobiliare impotriva lui Elon Musk, susținand ca dezvaluirea cu intarziere de catre CEO-ul Tesla a participației sale in Twitter a costat investitori bani și l-a economisit pe Musk in jur de 143 de milioane de dolari, scrie daysall.com…

- Revista americanta Forbes a publicat cel mai recent top al miliardarilor. Surpriza din acest an este faptul ca sase romani sunt inclusi in acest clasament, o crestere fata de anii trecuti in care doar averile a doi miliardari de romani reuseau sa fie vizibile in clasament. Pentru prima data de cand…

- Daniel Dines a coborat in topul miliardarilor realizat de Forbes, pierzand peste 600 de poziții de la ediția din 2021, in condițiile in care valoarea participației deținute la UiPath a scazut puternic de la listarea companiei pe bursa de la New York. Ion Țiriac a urcat cinci poziții in top, in pofida…

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr-o singura zi, transmite Bloomberg. Joi in jurul orei 10:25…

- Elon Musk i-a oferit 5.000 de dolari lui Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, pentru a șterge un cont de Twitter care urmarește avionul sau privat. Baiatul l-a refuzat: „5.000 de dolari nu sunt suficienți”. Jack Sweeney a dezvoltat un bot care monitorizeaza zborurile lui Musk și și-a deschis…

- Cei mai bogați cinci magnați ai tehnologiei au pierdut, impreuna, 85 de miliarde de dolari din averea lor in primele saptamani ale acestui an din cauza scaderii acțiunilor lor pe piețele bursiere. Pierderile au dus averea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, la aproximativ 243 de miliarde de dolari…