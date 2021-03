Stiri pe aceeasi tema

- FK Miercurea Ciuc va intalni, sambata, de la ora 11.00, in deplasare, pe Ripensia Timișoara, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii secunde de fotbal. Inaintea acestui joc, harghitenii ocupa locul VI in clasament, fiind la egalitate de puncte, 24, cu Petrolul Ploiești și Dunarea Calarași, aflate pe V,…

- Dupa primul egal, obținut in prima partida din returul Ligii a II-a, meci jucat pe un teren, pe care mingea a staționat din cauza noroiului produs de condițiile meteo, ACS Recea va infrunta echipa lui Alexandru Pelici, CS Mioveni, maine de la ora 11:00. In momentul de fața, in cadrul echipei au plecat…

- Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor (CNSL) din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a obligat clubul din liga a II-a FC Rapid Bucuresti sa le plateasca fostului antrenor principal Adrian Iencsi si secundului Valentin Negru, demisi la 27 octombrie, drepturile financiare restante, dar si salariile…

- Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor (CNSL) din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a obligat clubul din liga a II-a FC Rapid Bucuresti sa le plateasca fostului antrenor principal Adrian Iencsi si secundului Valentin Negru, demisi la 27 octombrie, drepturile financiare restante, dar si salariile…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat miercuri seara, oficial, ca echipa Chindia Targoviște iși va disputa meciurile considerate pe teren propriu, ramase din actuala stagiune a Ligii I (sezonul regulat + play-off / play-out), pe Stadionul Gloria. Cu propriul stadion aflat in reconstrucție, Chindia…

- CSM Targu Mureș a inregistrat o victorie și doua infrangeri in cadrul turneului de la Remetea, din județul Harghita, care a cuprins ultimele trei etape din sezonul regular al Seriei a 2-a Centru a Ligii secunde de futsal. Mureșenii au pierdut, vineri, in primul joc, cu 9-2, in fața celor dela Kereszthegy…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a turului sezonului regulat al Ligii I. Printre cei 11 jucatori se numara și mijlocașul Gabriel Vașvari (foto) de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe. Gruparea covasneana este reprezentata și pe banca tehnica, unul dintre cei doi antrenori ai echipei ideale,…

- FK Miercurea Ciuc a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, pe Farul Constanța, intr-un meci din cea de-a 15-a etapa a Ligii secunde de fotbal, ultima programata in acest an. Golurile au fost marcate de marocanul Soufiane Jebari, in minutul 58 și de argentinianul Juan Bauza, in minutul 77,…