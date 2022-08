Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern.

- Guvernul va cheltui peste doua miliarde de lei pana la finalul acestui an cu maririle de salarii pentru bugetari. Ministrul Muncii are deja toate calculele, iar banii vor veni din economiile pe care le-a facut pana acum Guvernul.

- Salariul minim ar putea fi din nou majorat, iar pentru angajații care lucreaza cu fonduri europene sunt pregatite sporuri. Asta, deși majorarea salariala de 50% a fost eliminata din ordonanța data de guvern. Ministrul Muncii a vorbit in exclusivitate la Realitatea PLUS despre inechitațile din sistemul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, la Digi24, ca o analiza privind diferențele salariale intre mediul privat și cel de la stat ar trebui sa aiba in vedere calificarile – „mai inalte” in sectorul bugetar – și declararea corecta a veniturilor. ‘Trebuie o discuție onesta. Sunt doua chestiuni,…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu spune ca ordonanța(OUG) privind majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare. „A fost o decizie luata in coaliție. Nu e vorba de bani și nu e vorba neaparat de majorari, o sa reiau puțin trecutul: Am facut legea bugetului de stat, am venit ca dam…

- 7 miliarde de lei au disparut, de la inceputul acestui an, din conturile romanilor care contribuie la Pilonul 2 de pensii. Unde sunt banii, nicio institutie a statului roman pare ca nu stie. Guvernul cere masuri din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fondurile Private de Pensii transmit…

- Noi masuri de ajutor pentru romani, dupa valul de scumpiri. Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor din ianuarie 2023 Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca este in pregatire un nou pachet de masuri de ajutor social pentru romani, dupa valul de scumpiri. Acestea nu vor fi doar pentru categoriile…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi, ajutorul de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei. Guvernul aproba, prin ordonanța de urgența, un sprijin financiar in cuantum de 700 lei. Ajutorul financiar va fi acordat pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau…