- Președintele Senatului s-a intalnit astazi cu coordonatorul național pentru procesul de aderare la OCDE pentru a trece in revista a etapelor pe care le-a parcurs Romania și pașii de urmat pentru atingerea obiectivului de aderare.

- Trei companii de stat trebuie listate la bursa pana la jumatatea anului 2026, astfel incat Romania sa indeplineasca o parte din criteriile aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), a declarat secretarul general adjunct al...

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat, marți, constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Deputatul social-democrat buzoian Andi Cristea a fost desemnat…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca saluta constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Inființarea Comisiei speciale parlamentare OCDE denota angajamentul transpartinic…

