- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost singurul parlamentar care s-a abtinut miercuri, 7 septembrie, de la votul moțiunii simple contra ministrului PNL al Energiei. Intrebat de jurnaliști cum vede semnalul dat de liderul PSD, premierul Nicolae Ciuca a raspuns ca este posibil…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intrebat miercuri cum vede semnalul dat de liderul PSD Marcel Ciolacu care s-a abtinut la votul asupra motiunii simple a USR impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, ca este posibil ca acesta sa fi gresit. „Eu sigur nu am avut aceasta informatie pana acum. E…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a decis sa se abțina de la votul pentru moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Moțiunea a fost respinsa cu 191 de voturi „impotriva”.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a abținut de la votul dat in Camera Deputaților la moțiunea inițiata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, potrivit inregistrarii votului electronic. Moțiunea simpla a USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost respinsa de Camera Deputaților.…

- Fostul premier Mihai Tudose se poate intoarce in Guvern, a confirmat Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. Tudose a fost premier intre anii iar acum este europarlamentar din partea PSD. Revenirea in Executiv a lui Tudose este vehiculata in contextul in care atat PSD cat și PNL…

- Camera Deputatilor dezbate si voteaza, astazi, cererea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de ridicare a imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii. Ieri, Comisia juridica a dat un raport favorabil ridicarii imunitatii parlamentare a lui Chesnoiu, cu 18 voturi „pentru”…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu va fi ministru interimar al Agriculturii, fiind propus pentru aceasta funcție de catre PSD. Conform negocierilor din Coaliția de guvernare, postul de ministru al Agriculturii revine PSD. Conducerea Ministerului Agricuturii a devenit vacanta la data de 23 iunie 2022, cand…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu a picat la vot, marti, in plenul Camerei Deputatilor, cu 139 voturi contra, o abtinere si 40 de voturi pentru. Presedintele Camerei, Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca au votat in favoarea motiunii mai putini parlamentari, in conditiile…