- ”Am participat astazi, impreuna cu presedintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, si cu inalti oficiali din Bulgaria, Macedonia de Nord, Azerbaijan, Grecia, Serbia, la operationalizarea Interconectorului de gaze Grecia-Bulgaria. Acest proiect este esential pentru securitatea energetica…

- „Dificultatile generate de Rusia in aprovizionarea cu gaz au impact nu doar asupra Europei, ci creeaza turbulente asupra pietelor internationale si produc costuri ridicate, neasteptate, pentru partenerii nostri din alte parti ale lumii. Orice pas facut pentru a creste pe scara mai larga securitatea…

