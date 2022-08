Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciuca despre facturile la energie: O reducere mai mare a prețurilor nu este posibila in acest moment Premierul Ciuca despre facturile la energie: O reducere mai mare a prețurilor nu este posibila in acest moment Primul ministru Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca romanii nu trebuie sa plateasca…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Rectificarea bugetara anunțata de premierul Ciuca: De unde se vor taia bani, in august Rectificarea bugetara anunțata de premierul Ciuca: De unde se vor taia bani, in august Primul ministru Nicolae Ciuca a declarat ca rectificarea bugetara va avea loc in prima decada a lunii august. Rectificarea este…

- Nicolae Ciuca a declarat la Radio Romania Actualitati ca este bine ca romanii sa cunoasca realitatea din punct de vedere economic si le-a transmis ca nu trecem printr-o perioada usoara. ”Eu cred ca este foarte bine sa le spunem oamenilor realitatea, sa le spunem ca nu trecem printr-o perioada usoara…

- Coaliția politica formata din PSD, PNL și UDMR se intalnește miercuri, 22 iunie, la amiaza, la Palatul Victoria, pentru a discuta masurile care pot fi luate in contextul creșterii prețurilor la carburanți.La discuții participa și premierul PNL Nicolae Ciuca, dupa ce dimineața a avut o intalnire cu miniștri…

- Pensii 2022. Premierul Ciuca anunța posibilitatea unei noi majorari pentru pensionari: „Sa vedem ce se intampla și ce putem face pentru sistemul de pensii per total” Pensii 2022. Premierul Ciuca anunța posibilitatea unei noi majorari pentru pensionari: „Sa vedem ce se intampla și ce putem face pentru…

- ”In discutiile pe care le-am avut in cadrul coalitiei, ieri dupa amiaza am stabilut ca la nivelul Ministerului Finantelor sa avem o analiza care ulterior va fi discutata cu reprezentantii institutiilor de specialitate, cu mediul de afcaeri si cu intregul meediu asociativ”, a spus premierul. El a precizat…