- UPDATE: Despre inchiderea centralelor pe carbune, conform jalonului din PNRR, premierul a spus ca ”i-a explicat comisarului european situatia specifica a Romaniei, si anume ca Romania se gaseste intr-o regiune unde este nevoie sa aratam ca aceasta solidaritate de care vorbim, la nivelul intregii Uniuni…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023, informeaza Agerpres. „Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare…

- Șeful ANAF anunța situația incasarilor din cadrul instituției pe care o conduce și totodata recunoaște ca a primit și amenințari avand in vedere controalele demarate in acest an. Incasarile ANAF au crescut in primele opt luni ale anului cu 22,4% in termeni nominali și cu 12,5% in termeni reali, la 246,2…

- Liderii PNL au discutat, luni, despre supraimpozitarea contractelor part-time. Potrivit unor surse participante la ședința, fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a cerut eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time, modificare care ar putea fi facuta in Parlament. Dupa ședința, și fostul premier…

- In cadrul dialogului, au fost identificate propuneri prin care HORECA poate accesa sprijinul necesar pentru a mentine activitatea si a pastra locurile de munca, in contextul dificil generat de efectele pandemiei de COVID-19, ale razboiului din Ucraina si ale cresterii preturilor la energie si gaze naturale,…

- ”Ieri am putut sa ne bucuram de cifrele pe care Banca Nationala a Romaniei le-a furnizat in ceea ce priveste valoarea investitiilor straine directe in economia Romaniei si procentul este unul cat se poate de semnificativ: 43.7% comparat cu anul trecut. In valoare nominala discutam de 5,5 miliarde de…

- O solutionare preliminara a procesului colectiv a fost depusa luni la tribunalul federal din San Francisco si necesita aprobarea unui judecator. Partile au ajuns la un acord pentru inchiderea procesului in care Facebook este acuzata ca a incalcat legea in California si propria sa politica de confidentialitate…

- ”Sa aveti in vedere ca in perioada urmatoare sa nu pierdem din lista de prioritati tintele si jaloanele din PNRR. Mai avem o luna, pentru ca, asa cum am spus, la finele lunii iulie, in acest trimestru inchidem jaloanele la jumatatea lunii septembrie. In ultimele doua sedinte de guvern nu vom aproba,…