- Retailerul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține lanțul Mega Image , a luat decizia de a inchide ultima unitate a conceptului Gusturi Romanești, un brand lansat in 2015 pentru a promova produse cu specific romanesc, preparate dupa rețete tradiționale. Magazinul de pe Bulevardul Mihalache, care…

- ”Reteaua sanitara din subordinea Ministerul Transporturilor va beneficia de fonduri suplimentare pentru unele reparatii si pentru dotarea cu aparatura medicala de inalta performanta minim invaziva, in vederea cresterii calitatii actului medical”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin,…

- Angajati din muzeele acreditate si bibliotecile publice din Romania participa, sambata seara, in Piata Victoriei, la un protest impotriva „tratamentului discriminatoriu” la care au fost supusi de toate guvernarile de dupa 1989 si impotriva subfinantarii domeniului „Aceasta parte a culturii romane, ce…

- Sunt date alarmante! A crescut numarul cazurilor de cancer pulmonar la nefumatori, iar un motiv este iradierea cu radon, un gaz radioactiv incolor și inodor foarte periculos pentru sanatate daca se acumuleaza in cladiri. Cercetatorii de la Universitatea Babeș-Bolyai avertizeaza ca in cladirile publice…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat miercuri, la Targu Mures, in cadrul evenimentului „Fara Bariere – TOT Adevarul Despre Droguri”, finantat de Comisia Europeana, ca procentul celor care se salveaza in urma consumului de droguri este sub 5%. „Campania…

- Senatorul PNL Liviu Bratescu se opune centralizarii agențiilor care coordoneaza activitatea IMM-urilor și turismului. Liberalul a declarat ca nu aproba proiectul OUG prin care agențiile din Iași, Tg. Mureș, Craiova, Cluj, Timișoara și București intra in subordinea a trei suprastructuri care ar urma…

- Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum si in spalarea banilor, relateaza News.ro. Peste 50 de persoane, inclusiv…

- Fostul tenismen german Boris Becker va participa la Bucuresti la premiera de gala a documentarului despre Ilie Nastase: „Nasty”. In 16 aprilie, el va fi prezent la evenimentul de la Sala Palatului alaturi de Nastase, Ion Tiriac, Nadia Comaneci. Becker apare in film, unde vorbeste la superlativ despre…