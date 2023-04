Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații semneaza joi contractele de finanțare pentru infrastructura spitaliceasca noua, din cadrul PNRR, pentru patru mari spitale militare din Sibiu, Pitesti, Craiova si Brasov.

- Doua cutremure au avut loc in cursul noptii in zona Oltenia Gorj. Potrivit INFP, in ziua de 05 Martie 2023, la ora 03:43:42 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 16km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 108km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Gorj, Oltenia, la o adancime de 11,1 km.Cutremurul s-a produs la 107.8km NV de Craiova, 109.7km SV de Sibiu, 143.4km V de Pitesti, 161.2km SE de Timisoara, 180.3km SE de Arad, 184.2km S de Cluj-Napoca, 204.2km V de…

- In ziua de 22.02.2023, 08:25:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km, anunța seismologii.Cutremurul s-a produs la 104km SV de Sibiu, 108km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 163km SE de Timisoara, 180km S de Cluj-Napoca, 181km SE…

- In ziua de 16 Februarie 2023 la ora 03:07:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 11km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 106km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 181km…

- Mai multe replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj s-au inregistrat pe toata durata noptii de marti spre miercuri, majoritatea fiind de intensitate mica Potrivit site-ului INFP, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au inregistrat 13 replici ale cutremurului din judetul…

- „Cutremurul s-a produs la 70 km N de Craiova, 70 km V de Pitesti, 97 km S de Sibiu, 149 km SV de Brasov, 160 km V de Ploiesti, 177 km V de Bucuresti, 198 km NV de Ruse, 205 km S de Cluj-Napoca, 234 km E de Timisoara”, se arata intr-o informare a INFP.

- Locuitorii din Targu Jiu spun ca s-a simțit destul de puternic cutremurul cu magnitudinea de 5,2 grade produs luni, iar mulți dintre ei au ramas pe strazi de frica replicilor. Presa locala susține ca senzația inițiala a fost aceea a unei explozii in subteran. Apoi, cladirile au inceput sa vibreze pe…