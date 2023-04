Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referindu-se la viitoarea rotativa guvernamentala, ca ea va avea loc la sfarsitul lunii mai, „in liniste si asezat”. „Nu exista alta formula politica pentru ca, desi vorbim de politica, are si oleaca de aritmetica la baza, aritmetica parlamentara, care este data de…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, joi, cu privire la „cumpatarea cheltuielilor” pentru a asigura bugetul Romaniei, ca nu este necesara schimbarea mobilierului pentru a finaliza o cresa, o scoala sau un spital. Liderul liberalilor a adaugat ca nu putem discuta despre reduceri salariale sau de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Gorj, ca nu a decis asupra posibilitatii de a fi vicepremier, in urma rotativei guvernamentale, in viitorul Cabinet PSD, insa admite ca aceasta poate fi o optiune, informeaza Agerpres."Sunt mai multe optiuni pe care le analizez si, in functie de finalul mandatului,…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența, aflat pe circuitul interministerial, prevede mai multe masuri pentru reducerea cheltuielilor publice. Potrivit documentului obținut de Digi24, dispare cumulul pensie salariu la stat, inclusiv pentru beneficiarii de pensii de serviciu și pensii militare stabilite prin…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va lua masuri fiscale pentru a "chibzui mai bine cheltuielile", astfel incat Romania sa se incadreze in tinta de deficit. El a afirmat ca deficitul "apartine preponderent marilor contribuabili", facand apel la acestia sa isi plateasca datoriile la stat,…

- ”Am luat decizia ca la nivelul Guvernului sa identificam acele masuri fiscale prin care sa chibzuim mai bine cheltuielile, sa ne asiguram ca la sfarsitul anului ne incadram in limitele de deficit. Toate aceste masuri au survenit din momentul in care la finalul primului trimestru am constatat ca exista…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi inghețate. Masura va fi in vigoare pana la finele lui 2023.Aceasta ordonanța de urgența ar urma sa fie adoptata in ședința Guvernului de luni, 24 aprilie. Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca noile masuri propuse in sectorul…

